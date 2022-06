Lavoro nero nei locali sul lungomare, scattano controlli: questa testata aveva segnalato

Gela. E’ consistente il fenomeno del lavoro nero, come aveva segnalato questa testata dopo la denuncia della giovane Martina Licata, soprattutto tra gli stagionali. La guardia di finanza, negli ultimi giorni, ha svolto controlli e ispezioni in diversi lidi del lungomare. Sono stati individuati quattro dipendenti in nero e per altri quattro invece sono emerse irregolarità amministrative. I militari hanno svolto i controlli principalmente nelle ore notturne e in locali nei quali i lavoratori erano impiegati come camerieri, barman e addetti alla cucina. I finanzieri hanno accertato la presenza di personale irregolare in misura superiore al 10% di quello presente sul posto di lavoro. Alla luce di ciò, per gli stessi è stato proposto e ottenuto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre alla comminazione di relative sanzioni amministrative.