“Lavoro per la città dall’opposizione”, Pellegrino: “Non farò parte di nessuna maggioranza”

Gela. Sono giornate convulse a Palazzo di Città ma non solo. L’esigenza primaria del sindaco Lucio Greco, che vuole ripartire dopo l’azzeramento della giunta, è definire prima possibile il nucleo politico che dovrebbe fargli da sostegno fino alla conclusione del mandato. Le trattative non mancano ma non tutti sono convinti di un buon esito finale. Sicuramente, i cuffariani sono tra i più attivi. Del resto, la proposta di un azzeramento strategico è arrivata proprio dal gruppo dirigente della Nuova Dc. Quella che si rifà all’ex governatore siciliano è anche l’area politica del consigliere comunale Gabriele Pellegrino (che fino ad ora non ha aderito ufficialmente al partito), da sempre vicino all’ex parlamentare Ars Pino Federico. Il ruolo di Pellegrino, secondo molti, potrebbe diventare importante negli equilibri di un’eventuale maggioranza work in progress. Il consigliere, però, non sembra per nulla attratto da una diversa collocazione. “Auspico che queste trattative vadano in porto – dice – soprattutto per il bene della città. Gli elettori, tre anni fa, mi hanno votato per stare all’opposizione. Si può tranquillamente lavorare per la città anche senza fare parte della maggioranza”. Il segnale è decisamente nitido.