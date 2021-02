L’avvocato dei boss, “difendi anche Emmanuello”: pm, “erano al 41 bis ma comunicavano”

Palermo. L’indagine “Xydi”, coordinata dai pm dell’antimafia di Palermo, ad inizio settimana ha portato ad arresti eccellenti, in diverse province dell’isola. Secondo i pm e i carabinieri del Ros, boss agrigentini e trapanesi si sarebbero affidati ad un avvocato, ormai di fiducia, la cinquantenne Angela Porcello, che sarebbe diventata punto di contatto tra gli esponenti delle cosche in carcere e gli esponenti liberi. Sono migliaia le ore di intercettazioni, che hanno poi portato gli investigatori a far scattare gli arresti. Un provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso anche nei confronti del boss latitane Matteo Messina Denaro. Sarebbe stato il boss agrigentino Giuseppe Falsone a chiedere all’avvocato, compagna di un imprenditore ritenuto dagli inquirenti vicino ai clan, di assumere la difesa anche di Alessandro Emmanuello, ristretto al 41 bis e accusato non solo di essere stato a capo dell’omonima famiglia di Cosa nostra gelese ma anche di aver commesso omicidi, durante la guerra di mafia. “Le volevo chiedere una gentilezza, una cortesia – diceva Falsone intercettato all’avvocato – qua c’è un ragazzo, no? Un ragazzo che ha qualche anno in più di me, che è un paesano nostro diciamo, che è di Gela, che si chiama io lo chiamo ragazzo, perché è un ragazzo si chiama Alessandro Emmanuello, se lo scriva”. Secondo gli inquirenti, Porcello avrebbe poi assunto la difesa di Emmanuello, principalmente per consentire ai boss, reclusi a Novara, di comunicare tra loro e con l’esterno, nonostante le restrizioni del 41 bis. Lo stesso metodo sarebbe stato usato per il boss trapanese Pietro Virga.