L’avvocato Viviana Altamore aderisce al Pd, “darà un valido contributo al partito”

Gela. La conferma arriva direttamente dalla struttura commissariale del Pd locale. Il partito cittadino infatti accoglie l’adesione dell’ex assessore Viviana Altamore. L’avvocato ha scelto di aderire al Partito democratico, dopo che nel suo percorso nella giunta Di Stefano non si è mossa in quota a simboli ufficiali. Nell’ultimo periodo, però, è stata più frequente la sua presenza a iniziative istituzionali volute proprio dai dem, anche per il suo ruolo di vicesindaco. L’avvocato ha poi presentato le dimissioni, ritenendo che la sua azione nel governo cittadino non avesse più i presupposti necessari per andare avanti. Il sindaco ha successivamente nominato l’attuale assessore, in quota M5s, Romina Morselli.