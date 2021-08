Le battaglie, il mini tg, l’orchestra giovanile: il ricordo di Giovanna Palazzolo

Gela. Questo il ricordo commosso e intenso di Franco Infurna, giornalista, legato da profonda amicizia con Giovanna Palazzolo sin dai tempi di telegela-canale 10, di cui era collaboratrice.

Giovanna Palazzolo era una donna di grande cultura e di grande umanità. Insegnava, formava, educava i giovani con grande rigore intellettuale ma sapeva anche instaurare con loro un feeling di intesa e di rispetto che restava immutato oltre gli anni della scuola.

Giovanna era “passionaria”, viveva il suo ruolo di dirigente scolastica schierata in difesa del diritto allo studio in una zona di frontiera dove manca di tutto e se vuoi ottenere qualcosa ti devi battere per averla.

Ebbene, a battersi per una sede scolastica degna di tale nome, per avere banchi, sedie, attrezzature, c’era lei sempre in prima fila, spesso da sola a confrontarsi e magari a scontrarsi con sindaco e assessori, provveditori e uffici regionali.

Col coraggio della denuncia, lei, fiera figlia di un maresciallo di polizia, difendeva i diritti dei suoi ragazzi dei quartieri popolari, li proteggeva dalla droga e dagli spacciatori che ronzavano attorno alla scuola, li tutelava dal rischio di finire arruolati nelle cosche mafiose.

Li motivava allo studio e li affascinava con mille iniziative aggreganti. L’orchestra giovanile dell’Istituto comprensivo “San Francesco”, suo fiore all’occhiello, ha conquistato negli anni e continua a conquistare stima e successi in ogni regione d’Italia grazie alla dedizione dei suoi “musicisti” in erba e alla bravura dei loro insegnanti.