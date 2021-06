Le ceneri dell’Etna non fermano Carfì, primo di categoria con la sua Tatuus

Catania. Sfida le ceneri del vulcano in eruzione e conquista la vittoria di categoria E2ss alla 46esima Catania-Etna, gara valida per il Campionato regionale gare in salita. L’asso del volante gelese, Gianni Carfì, ha centrato anche il settimo posto nella classifica assoluta. “Sono soddisfatto del risultato finale – ammette Carfì – Avevo iniziato con la rottura della sospensione durante le prove. Con il mio meccanico, l’ex kartista Fabrizio La Malfa, ci siamo messi subito a lavoro ripristinando la monoposto per la gara. Alla fine ho chiuso al settimo assoluto e primo di categoria davanti a monoposto più potenti della mia Tatuus”.