Le “comunicazioni alternative” nella mostra della Toniacci

L’autrice delle opere esposte nella mostra è Maria Assunta Toniacci che ha sperimentato il sistema Locked-In State, che utilizza il movimento oculare come mezzo di comunicazione non verbale grazie al quale riesce ad esprimersi per mezzo di un sistema basato su un puntatore oculare. Il progetto vuole mostrare al pubblico, alle persone colpite da malattie neurologiche e ai loro familiari come attraverso i disegni realizzati dall’artista Maria Assunta Toniacci, è possibile sensibilizzare verso tematiche importanti e soprattutto si vuole portare a conoscenza della collettività che la ricerca di forme di comunicazione alternative per persone che verbalmente ne sono impossibilitate è sempre possibile.