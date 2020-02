“Le cosche locali infiltrate anche all’estero”, apertura anno giudiziario: Sava, “mafia non è sconfitta”

“Il traffico di stupefacenti e l’attività estorsiva, rimangono la forma più diffusa di controllo mafioso dell’economia legale e del territorio, posta in essere non solo da “Cosa nostra”, ma anche dalla “Stidda”. Momenti di fibrillazione costituiscono, infine, storicamente le tornate elettorali e ciò per la “messa a disposizione” di pacchetti di voti al fine di appoggiare candidati ritenuti più avvicinabili con l’evidente scopo di assicurarsi somme di denaro e altre, anche future, utilità”, ha affermato il procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Caltanissetta. “Non illudiamoci. La mafia non è sconfitta. E non è neppure più debole. Assolutamente no. Riusciamo a contrastarne gli effetti nefasti solo grazie ad un impegno indefesso. E ciò rende maggiormente degno di elogio il lavoro della magistratura che opera in questo pezzo di terra al centro della Trinacria”. Lo ha detto il procuratore generale di Caltanissetta, Lia Sava nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Non sono, dunque, consentiti cedimenti di sorta, non possiamo arretrare di un solo passo, specie in un ambito territoriale come il nostro, afflitto più di altri dagli effetti della crisi economica che ha indotto, negli ultimi cinque anni, undicimila persone a cercare fortuna altrove. Amara constatazione che non può consentire, comunque, alcun sentimento si rassegnazione. Ecco perché la Corte di Appello di Caltanissetta non può essere soppressa, perché roccaforte di legalità e baluardo di resistenza alle aggressioni subdole di organizzazioni criminali che succhiano avidamente la linfa vitale indispensabile al riscatto della nostra Sicilia”.