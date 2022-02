“Le dichiarazioni elettoralistiche sul Pnrr non servono”, Cascino: “Anche Pd collabori”

Gela. “Le critiche, senza proposte, sono solo dannose. Non servono interventi, puramente elettoralistici”. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino, in quota Nuova Dc, richiama la questione dei fondi del Pnrr, che a Palazzo di Città iniziano a diventare un obiettivo, nel tentativo di ottenere finanziamenti per i progetti. Cascino non ha condiviso le ultime osservazioni, avanzate dagli esponenti locali del Pd, che anche sulla programmazione sanitaria, in vista del Pnrr, hanno sollevato più di un dubbio sul fatto che l’amministrazione comunale sia pronta ad affrontare il percorso. “Questo è il momento, nel quale tutti dovrebbero dare un contributo – dice ancora – anche l’opposizione, dovrebbe interagire con i propri referenti, sia alla Regione che a Roma. Mi riferisco anzitutto al Pd, che ha una nutrita rappresentanza nel governo nazionale. Il sindaco sta facendo tutti gli sforzi possibili, per cercare di arrivare a delle soluzioni e a risultati di valore. Le dichiarazioni elettoralistiche non servono a nulla”.