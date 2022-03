Le estorsioni degli stiddari, chieste quattro condanne: “10 anni a Di Giacomo, 9 a Nicastro”

Gela. Furono presi di mira diversi esercenti e imprenditori locali. Secondo il pm della Dda di Caltanissetta, Claudia Pasciuti, gli stiddari pretesero la messa a posto, facendo pressioni su imprenditori edili, ristoratori e ancora sul titolare di un centro gomme. Il magistrato dell’antimafia ha chiesto condanne per quattro imputati. Dieci anni sono stati indicati per Vincenzo Di Giacomo, nove anni per Simone Nicastro e Gioacchino Lignano e sette anni nei confronti di Carmelo Di Dio. Il magistrato, invece, ha chiesto l’assoluzione per Emanuele Emmanuello, Francesco Carfì e Alessandro Scudera. E’ stato spiegato, nel corso della requisitoria, che non ebbero nessun ruolo nelle estorsioni al titolare della discoteca “Tanguera”, ma lavorarono come buttafuori, su richiesta del titolare.