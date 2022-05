Le mamme coraggio manifestano, “inasprire la legge sull’omicidio stradale”

Gela. Il prossimo 21 maggio, mentre a Roma si celebrerà una grande manifestazione per ricordare le vittime della strada e chiedere un ulteriore inasprimento delle pene legate all’omicidio stradale, anche a Gela le famiglie dei giovani tragicamente scomparsi a causa di un incidente della strada organizzeranno un sit-in per far sentire la loro voce. L’iniziativa parte da Irene Cassarino, mamma di Vittoria Caruso. Vittoria perse la vita nel marzo del 2019 in un incidente dai contorni ancora poco chiari. Da allora mamma Irene non ha mai smesso di lottare per avere giustizia e in questi anni, assieme ad un gruppo di altri genitori di vittime della strada, ha organizzato diverse manifestazioni di sensibilizzazione. E anche il prossimo 21 maggio sarà in piazza per chiedere di intervenire sulla legge del 2016 che disciplina l’omicidio stradale.