Le mele AISM tornano in piazza per il 30° anniversario

Gela. “La Mela di AISM” celebra il suo 30° anniversario.Come ogni anno, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata del Dono, il 4 ottobre, e nel weekend del 5 e 6 ottobre, “La Mela di AISM” tornerà in 5.000 piazze italiane. L’evento vedrà la partecipazione di 14 mila volontari di AISM, che offriranno 2 milioni di mele verdi, gialle e rosse, delle varietà granny smith, golden e noared. Per il 30° anniversario, ritorna la borsina rossa contenente un sacchetto da 1,8 kg di mele, disponibile con una donazione minima di 10 euro. All’interno di ogni borsina, è inserito anche un pieghevole informativo e un QR code per accedere a ricette esclusive di Chef Alessandro Borghese.

Iniziata come una semplice raccolta fondi, l’evento ha contribuito significativamente ai progressi nella ricerca sulla sclerosi multipla. Grazie ai fondi raccolti, sono state sviluppate nuove terapie e trattamenti che migliorano la qualità della vita delle persone con SM.