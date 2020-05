Le restrizioni? Non ci sono più: lungomare affollato come un giorno di festa

Gela. Come si temeva per centinaia di gelesi il 4 maggio ha significato “liberi tutti”. Lo dimostrano le immagini che arrivano dal Lungomare Federico II. Giovani, bambini, adulti, intere famiglie riversate sulla passeggiata del Lungomare, nel tratto che va da via Borsellino fino all’ex Lido La Conchiglia. Per molti, come purtroppo veniva ipotizzato, la fine del lockdown ha significato fare quello che si vuole. Altro che distanziamento sociale. Sia che si tratti di corsetta che di passeggiata gli assembramenti sono stati innumerevoli. L’insofferenza dopo quasi due mesi a casa è stata forte e la gente ha sfogato tutta la propria voglia di uscire.