Le scuole celebrano il “Blue day” con flash mob e spettacoli

Gela. In occasione del Blue Day, la giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo, le scuole della città di ogni ordine e grado hanno organizzato una serie di eventi per sensibilizzare e informare gli studenti e la comunità sulla condizione dell’autismo e sull’importanza dell’inclusione. Un’iniziativa che ha coinvolto in modo diretto le giovani generazioni, educandole al rispetto delle differenze e alla valorizzazione delle diversità.

Nel corso della giornata, diverse scuole hanno proposto momenti di riflessione e attività ludiche, con l’obiettivo di far comprendere l’importanza di costruire una società inclusiva. Tra le iniziative più significative, un emozionante flash mob che ha visto coinvolti gli studenti della scuola primaria del plesso Antonietta Aldisio , unendo danza e simboli di solidarietà per sensibilizzare il pubblico sui temi dell’autismo.

All’istituto comprensivo Verga si è tenuta una rappresentazione teatrale attraverso cui i ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimersi su temi legati all’autismo, raccontando anche storie di inclusione e di accettazione. Questo spettacolo, portato sul palco da una compagnia teatrale ragusana, ha avuto il compito di sensibilizzare non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti, mostrando quanto sia fondamentale dare voce a tutte le persone, indipendentemente dalle loro differenze.



Le scuole hanno così dato un forte messaggio di inclusione e di valorizzazione delle potenzialità di ciascuna persona, sottolineando che tutti, anche chi vive con l’autismo, possono essere “speciali” e avere un ruolo fondamentale nella nostra comunità.