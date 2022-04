Le scuole si mobilitano per la “Giornata mondiale della terra”

Gela. Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata della Terra, l’Earth Day, che da 52 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. Un grande evento ecologista, istituito dopo un disastro ambientale avvenuto negli Stati Uniti nel 1969: la fuoriuscita di petrolio da un pozzo della Union Oil. Un mese e due giorni dopo ogni equinozio di Primavera, l’Onu promuove manifestazioni e lancia appelli a tutte le nazioni del mondo in favore della tutela dell’ambiente e dell’intero ecosistema del nostro Pianeta. “Invest In Our Planet” (Investire nel nostro Pianeta) è il tema del 2022 annunciato dagli organizzatori Earthday.org.

Anche a Gela le scuole hanno dato risonanza alla giornata ognuna in modo diverso.

Gli alunni delle seconde classi della Luigi Capuana coordinati dalle maestre Palmeri,Privato,Nastasi,Quattrocchi,Vella, Tozzi e Liardo stamattina hanno organizzato una raccolta rifiuti in spiaggia affinchè già dalla più tenera età imparino ad amare la terra.