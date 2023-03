Le sez. Primavera della Marchisciana accolgono gli esperti della fascia 0-6

Gela. Le sez . Primavera dell’istituto Falcone Borsellino hanno festeggiato il primo giorno di primavera accogliendo due docenti provenienti dal Veneto e dal Friuli, due regioni in cui i servizi per l’infanzia sono all’avanguardia. “ Per noi è motivo di orgoglio che queste due personalità d’eccezione siano oggi qui per confrontarci in un percorso formativo e per fare conoscere loro ciò che noi abbiamo fatto nel tempo abbattendo i pregiudizi che nel meridione si hanno nei confronti della scuola pubblica e della sezione primavera- ha dichiarato la dirigente scolastica Rosalba Marchisciana- Lo dico con un pizzico di orgoglio sicuramente perché la realtà di quattro sezioni primavera all’interno della scuola pubblica è sicuramente raro nel contesto italiano e questo chiaramente ci inorgoglisce proprio perché la risposta che i bambini ci danno le famiglie e sicuramente è molto molto gratificante ci spinge a fare sempre meglio”

“Gli spazi parlano , e dimostrano l’impegno che preside e operatrici hanno messo in questo percorso, sento già di imparare tanto attraverso il luogo che ci sta accogliendo” ha poi aggiunto l’insegnante proveniente dal Friuli Antonella Bruzzo.