Le sorti della Bcc “Dei Castelli e degli Iblei”, Faraci chiede un incontro al commissario

Mazzarino. Le sorti della Banca di credito cooperativo “dei Castelli e degli Iblei” sono al centro di valutazioni condotte dal sindaco di Mazzarino Domenico Faraci. Il primo cittadino ha scritto al commissario dell’istituto di credito, che in città e sul territorio è assai radicato. Faraci nella missiva scrive di un “sentimento di forte preoccupazione che in questi giorni serpeggia tra i cittadini in merito alla situazione della Bcc”. “Questa istituzione ha rappresentato per il nostro territorio un punto di riferimento fondamentale, crescendo nel tempo e arrivando persino a costituire una fondazione con l’obiettivo di investire e realizzare un centro per servizi sanitari di eccellenza. Tuttavia, le recenti notizie sul commissariamento della banca – scrive Faraci – le ipotesi di fusione con un altro gruppo e le possibili ripercussioni sui dipendenti, sui risparmi dei clienti e sui mutui, stanno generando apprensione e incertezza nella nostra comunità”.