Le specialità locali nella sagra del grano antico, degustazioni e visite archeologiche

Per informazioni e per comunicare il numero dei partecipanti, in particolare per i turisti provenienti da paesi limitrofi (come Licata, Butera, Niscemi), è possibile contattare il Comitato Promozione per il Recupero dei Beni Territoriali – Confesercenti di Gela all’indirizzo email [email protected].

Il Comitato invita la cittadinanza e i turisti a partecipare a questa giornata all’insegna della tradizione, della cultura e del buon cibo.

L’iniziativa è del Comitato Promozione per il Recupero dei Beni Territoriali-Confesercenti di Gela.