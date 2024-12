Le variazioni della maggioranza, passano tre atti: opposizione assente ai lavori d’aula

Gela. L’attesa rimane per il maxiemendamento che deve ancora arrivare all’Ars per il voto, compreso quello destinato allo “sblocca royalties”. La maggioranza del sindaco Di Stefano, intanto, ha iniziato la settimana in aula. Sono state votate favorevolmente tre variazioni di bilancio, sia per i servizi sociali sia per la commissione sic-zps. Poche assenze tra le fila favorevoli al sindaco e invece banchi vuoti nello schieramento di opposizione. La minoranza, dopo le polemiche della scorsa settimana quando è stata tacciata di “irresponsabilità”, non ha presenziato, se non alle primissime battute con i cuffariani Irti e Guastella, che hanno poi lasciato i lavori.