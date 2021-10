“Leadership Greco mai messa in discussione”, Morselli: “Posti? La questione è politica”

Gela. “La leadership politica del sindaco non è mai stata messa in discussione. Ha la nostra piena fiducia”. Il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli sgombra il campo da ogni dubbio e conferma che l’area più vicina a Greco dà comunque garanzie, nonostante l’azzeramento e una difficile fase di confronto interno. “Sicuramente, non vogliamo essere secondi a nessuno – dice Morselli – tutti, in maggioranza, puntano ad ottenere un risultato che li soddisfi. Anche per questa ragione, sarà il sindaco a decidere, in base al metodo che ritiene migliore. Il perimetro politico l’abbiamo definito ed è quello che fino ad oggi ha sorretto la maggioranza. Altri ingressi? Li escludo. Chiaramente, se non si arrivasse ad una soluzione, bisognerà comunque dare un governo alla città”. Il capogruppo di “Un’Altra Gela”, nonostante le tensioni, pare piuttosto ottimista. “Confidiamo in un risultato positivo per questa coalizione – continua – la pace si fa sempre in due. Penso che tutti gli alleati possano arrivare ad un punto che li soddisfi. I partiti? Possono essere un valore aggiunto. Il sindaco, comunque, si sta muovendo essendo consapevole del suo ruolo e anche i partiti possono dare un supporto”.