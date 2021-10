“Leali con l’amministrazione Greco”, Romano: “Esprimere propria opinione non è dissenso”

Gela. “Gli atti che hanno permesso all’amministrazione comunale di lavorare per la città li ho sempre votati. Non mi considero allineato, ma ho scelto di appoggiare il progetto politico del sindaco e penso che esprimere la propria opinione non possa essere inteso come dissenso”. Il consigliere comunale di Forza Italia Carlo Romano, da tempo, è sotto stretta osservazione, soprattutto da parte dei suoi stessi compagni di maggioranza. C’è chi ritiene che in aula i forzisti non diano il necessario supporto e anche per questa ragione c’è stato il fermo no al secondo assessorato azzurro. “Ci sono i verbali delle sedute che possono confermarlo – dice Romano – il mio supporto, leale, c’è sempre stato. Critiche? Non le prendo sul personale, perché so che sto lavorando per la città, in maniera assolutamente trasparente e rispettando l’accordo politico con una giunta, che Forza Italia continuerà a sostenere. Ho apprezzato il lavoro dell’amministrazione, sotto diversi aspetti, e devo dire che l’assessore al bilancio Danilo Giordano ha dato un grande apporto. Chiaramente, chiederò le ragioni dell’azzeramento e cercherò di valutare la nuova visione messa in campo dalla giunta che verrà formata. Stiamo aspettando, come tutti gli altri”.