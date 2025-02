Lecce nella storia del calcio: curiosità statistiche dei giallorossi in Serie A e Serie B

Il Lecce ha sicuramente scritto dei capitoli bellissimi nel calcio moderno e contemporaneo, insieme ai suoi calciatori, alcuni dei quali parecchio importanti, come il campione del mondo argentino di Messico 1986 Pedro Pasculli.

I Lupi Salentini hanno disputato diverse stagioni in Serie A, spesso diventando l’underdog da temere per le big nelle scommesse calcio, agguantando non solo la salvezza in varie occasioni, ma anche posizioni di metà classifica, oltre che diverse promozioni dalla Serie B alla Serie A.

La tradizione sportiva Giallorossa di Lecce inizia nel lontano 1908 e arriva fino a oggi, con un club che possiede uno degli stadi più belli, proprio a due passi dal mare. Ecco alcune curiosità statistiche sul club che ogni tifoso giallorosso dovrebbe conoscere.

I Salentini sono nella top 30 della classifica eterna di Serie A

Non male davvero, perché il Lecce si trova alla posizione numero 27 della classifica perpetua di Serie A, inseguito dall’Empoli. Lo score è di 624 punti nelle prime 662 gare: le vittorie sono 144.

Calciatori con più presenze nei Lupi Salentini

A dominare questa classifica all time c’è Michele Lorusso, che dal 1970 al 1983 ha giocato 418 match in giallorosso e si trova al primo posto per numero di presenze, davanti a Guillermo Giacomazzi con 312 gare.

Giacomazzi è anche il calciatore che ha giocato più gare in Serie A con i Giallorossi, 196, mentre in Serie B domina Carmelo Miceli con 264 partite. Miceli è il calciatore che ha giocato più match in Coppa Italia con i Lupi.

Chi sono i migliori bomber della storia del Lecce?

Nella top 3 dei bomber all time Giallorossi c’è Anselmo Bislenghi, che ha segnato 67 gol in campionato, mentre Pasculli è il bomber più forte di Coppa Italia con il Lecce: 8 gol per lui.

In Serie B il miglior bomber della categoria è Massimo Coda, che dal 2020 al 2022 ha segnato con il Lecce ben 42 gol giocando in Serie Cadetta.

In Serie A la situazione cambia, perché il miglior bomber di sempre è l’uruguaiano Ernesto Chevanton, che in tre stagioni nella massima categoria è riuscito a segnare 32 gol. Al secondo posto c’è il grande Pasculli, con 29 gol, a pari merito con Mirko Vucinic. Il terzo posto è di Cristiano Lucarelli, che ha segnato 27 gol con i Lupi in Serie A, dal 1999 al 2001.

Gli allenatori con più panchine a Lecce

Questa è una curiosità che vede Carletto Mazzone protagonista al secondo posto sia in Serie A che in Serie B, rispettivamente con 119 e 68 panchine. Al primo posto per numero di panchine in Serie A con il Lecce c’è Ambrogio Alfonso a quota 122, in Serie B è Alberto Cavasin a dominare la classifica con 84 panchine.