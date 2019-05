“Lega? Unico partito che ha vinto”, Alario: “Pd ai minimi termini…Greco chiarisca alleanza dem-Fi”

Gela. “Spero che il sindaco Greco tenga in considerazione le proposte che giungeranno da una valida opposizione, ma soprattutto che faccia chiarezza sui rapporti tra Pd e Forza Italia. Mi pare ci sia un po’ troppa confusione”. Gimpaolo Alario, ex dirigente locale dem, alle comunali è risultato il primo dei non eletti nella lista della Lega, lo stesso partito del candidato sconfitto al ballottaggio Giuseppe Spata. La decisione di aderire al gruppo salviniano l’ha maturata dopo la definitiva rottura con la segreteria democratica. “Sono un uomo libero e ho fatto una scelta della quale non mi pento, anzi – continua – se fossi rimasto nel Pd, con i voti che ho ottenuto sarei stato eletto. Io non vivo di politica e avevo già capito che questa dirigenza del Pd non farà andare da nessuna parte il partito. E’ un unico blocco, interessato solo ai numeri e non al dibattito, che non c’è”. Alario lo spiega chiaramente, commentando l’esito delle amministrative e delle europee. “L’unico vero partito che ha vinto è la Lega – continua – il Pd è ridotto ai minimi termini. Sento parlare di vittoria, ma è una vittoria di Pirro. Anche alle europee, con candidati normali e non molto conosciuti, la Lega è risultato il primo partito in città”. Per l’ex dem ci sono le basi per costruire politicamente le sorti leghiste, anche a livello locale. “La Lega si sta organizzando – dice ancora – sono sicuro che si formerà una classe politica nuova. La vecchia politica in città, pian piano, sta scomparendo. Sarà importante mantenere una solida coalizione di centrodestra”.