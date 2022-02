“Leonessa”, altri imputati saranno sentiti in aula: no ad esame consulente

Brescia. Nel corso dell’udienza, tenutasi venerdì davanti ai giudici del collegio penale del tribunale di Brescia, è stato revocato l’esame di un consulente gelese, che doveva essere sentito come testimone nel dibattimento dell’inchiesta antimafia “Leonessa”. Già la prossima settimana, altri imputati, invece, renderanno la loro testimonianza. Per i pm dell’antimafia bresciana, i gelesi, attraverso il sistema delle compensazioni fiscali illecite, predisposto da Rosario Marchese, avrebbero accumulato capitali, da destinare anche agli affari degli stiddari. Il nucleo, individuato dagli investigatori lombardi, avrebbe fatto base proprio nella zona di Brescia, con interessi però anche in altre aree del nord Italia. Oltre a Marchese, ne rispondono Salvatore Antonuccio, Giuseppe Arabia, Antonella Balocco, Gianfranco Casassa, Danilo Cassisi, Matteo Collura, Simone Di Simone, Angelo Fiorisi, Carmelo Giannone, Roberto Golda Perini, Giovanni Interlicchia, Corrado Savoia e Alessandro Scilio. I giudici, allo stato, non hanno ammesso una richiesta di produzione documentale, avanzata dal pm Paolo Savio (che ha coordinato l’inchiesta), relativa sempre all’analisi di fatture che ricostruirebbero i rapporti tra il gruppo gelese e decine di aziende, soprattutto del nord Italia, che avrebbero usufruito degli sgravi fiscali irregolari.