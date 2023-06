“Leonessa”, Cassazione conferma le condanne in uno dei filoni processuali

Gela. I giudici della Corte di Cassazione non hanno accolto i ricorsi presentati dai legali degli imputati coinvolti in uno dei filoni processuali scaturito dalla vasta indagine “Leonessa”. La contestazione mafiosa era già stata esclusa nei precedenti gradi di giudizio. Permanevano però capi di imputazione legati alle truffe sulle compensazioni fiscali, che per gli inquirenti avrebbero consentito di generare profitti ingenti. Questa mattina, davanti ai magistrati romani di Cassazione, hanno discusso, presenti in udienza, i legali di Roberto Raniolo (avvocato Stefano Tegon), Giuseppe Tallarita (il legale Rocco Guarnaccia) e di Salvatore Sambito (avvocato Gioacchino Lo Destro). La procura generale, in gran parte, ha concluso chiedendo la conferma di quanto già deciso dalla Corte d’appello di Brescia ma aprendo all’accoglimento di alcuni motivi dei ricorsi, compreso quello sull’assenza di consapevolezza circa l’irregolarità dei crediti da compensare. I magistrati romani non hanno dato seguito, confermando le decisioni di secondo grado. In appello, condanne erano state ribadite anche per Francesco Scopece, Luca Verza e Giuseppe Nastasi.