“Leonessa”, in primo grado esclusa associazione mafiosa: pm impugnano

Brescia. Le condanne, lo scorso aprile, sono arrivate, ma non per l’associazione mafiosa, esclusa nelle motivazioni emesse dal gup del tribunale di Brescia, che ha giudicato sette coinvolti nell’inchiesta “Leonessa”, condotta dai pm della Dda lombarda. I magistrati dell’antimafia hanno impugnato la decisione, rivolgendosi alla Corte d’appello. Per il gup, al termine del giudizio abbreviato, non sono emersi elementi per ritenere che Roberto Raniolo, Francesco Scopece, Salvatore Sambito, Luca Verza, Giuseppe Tallarita e Giuseppe Nastasi, fossero legati agli stiddari, che per gli inquirenti invece avrebbero concentrato la loro base d’affari, proprio nella zona di Brescia. I sette imputati, nel corso dell’inchiesta “Leonessa” furono considerati vicini al gruppo del consulente Rosario Marchese, a sua volta a processo per questi fatti. Secondo i pm, quindi, sussistono elementi per ritenere che gli imputati non fossero attivi solo nelle truffe all’erario, attraverso le compensazioni illecite, ma che avessero un collegamento diretto con il nucleo stiddaro. Tra le contestazioni alla base delle condanne, anche ipotesi estorsive.