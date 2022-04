“Leonessa”, le difese degli imputati hanno concluso: a maggio la decisione

Gela. La decisione arriverà a maggio. Sarà il collegio penale del tribunale di Brescia a pronunciarsi sulle posizioni degli imputati, coinvolti nell’inchiesta “Leonessa”. Oggi, per l’intera giornata, i legali di difesa hanno esposto le proprie conclusioni. La scorsa settimana, l’avevano fatto gli avvocati Angelo Cafà, Davide Limoncello, Stefano Bazzani, Lara Amata, Giovanni Salvi, Deborah Abate Zaro, Gianluca Marta e Oliviero Mazza. I legali hanno concluso nell’interesse dei piemontesi Corrado Savoia e Antonella Balacco, dei gelesi Matteo Collura, Simone Di Simone e Carmelo Giannone, oltre che del professionista milanese Roberto Edoardo Golda Perini. In udienza, oggi, sono invece intervenuti i difensori di Rosario Marchese, Salvatore Antonuccio, Giuseppe Arabia, Gianfranco Casassa, Danilo Cassisi, Angelo Fiorisi, Giovanni Interlicchia e Alessandro Scilio (rappresentati dagli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra, Giovanna Zappulla, Sinuhe Curcuraci, Roberta Castorina, Domenico Peila, Maurizio Basile, Gianpiero Verrengia e Valentina Aragona). Il pm della Dda bresciana Paolo Savio ha già chiesto condanne per tutti i coinvolti, ritenendoli pienamente inseriti nel presunto sistema delle compensazioni fiscali indebite, per l’accusa usato poi a sostegno finanziario degli stiddari, che nel bresciano avevano iniziato a fare base.