“Leonessa”, non c’era la stidda nella rete delle compensazioni: depositate motivazioni

Gela. A giugno, anche i giudici della Corte d’appello di Brescia hanno escluso l’esistenza di un’organizzazione mafiosa, riferibile alla stidda gelese, attiva nell’hinterland lombardo. Sono state confermate le condanne per sei imputati, coinvolti nell’inchiesta “Leonessa”, ma rispetto a contestazioni differenti da quella mafiosa. Sono state depositate le motivazioni, attraverso le quali i magistrati bresciani ribadiscono che non ci fu l’ombra dei clan gelesi dietro alla vasta rete di truffe tributarie e raggiri all’erario, attuati principalmente con il sistema delle compensazioni indebite. Le condanne, in questo filone, sono state emesse nei confronti di Roberto Raniolo, Francesco Scopece, Salvatore Sambito, Luca Verza, Giuseppe Tallarita e Giuseppe Nastasi. Le decisioni confermate vanno fino ai cinque anni e otto mesi di detenzione disposti per Raniolo. Era già stato assolto per due contestazioni di estorsione e non è stato ritenuto capo del gruppo. Con la decisione emessa in appello, nei suoi confronti è stata revocata la detenzione in carcere. Su richiesta del difensore, l’avvocato Stefano Tegon, a giugno gli stati concessi i domiciliari. I magistrati d’appello non hanno invece accolto il ricorso della procura, che ribadiva l’esistenza dell’organizzazione mafiosa. I sei imputati, attraverso i legali di difesa, avevano optato per il giudizio abbreviato. Con le motivazioni depositate scatta il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi in Cassazione.