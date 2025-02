“Leonessa”, per uno dei gelesi caddero accuse di mafia: “Appello valuti l’ingiusta detenzione”

Gela. Nei suoi confronti erano venute meno anche le accuse di associazione mafiosa, avanzate attraverso l’inchiesta “Leonessa”, coordinata dai pm della procura di Brescia. Per uno dei gelesi coinvolto in quel procedimento arrivò l’assoluzione. Il suo legale, l’avvocato Giacomo Ventura, si è rivolto alla Corte d’appello bresciana per ottenere una riparazione per il periodo di ingiusta detenzione, protratto per circa due anni. I giudici però hanno respinto l’iniziativa del legale.