L’epopea di “Industrializzazione senza sviluppo”, in città i familiari di Hytten

Gela. Il figlio e la nipote di Eyvind Hytten, autore insieme a Marco Marchioni del libro “Industrializzazione senza sviluppo: Gela: una storia meridionale” (Milano, Franco Angeli, 1970), rispettivamente Mario e Romina, sono stati ospiti in città per alcuni giorni. Ieri sono stati ricevuti dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall’assessore alla Cultura Viviana Altamore. Accompagnati dallo storico Nuccio Mulè, da Pino Canizzaro (creatore di Gela in miniatura), dal direttore del Corriere di Gela Rocco Cerro, l’ospite ha ricordato la sua adolescenza trascorsa a Gela nel periodo in cui il padre lavorava al testo del libro divenuto poi iconico per i suoi contenuti allora “rivoluzionari”. Proprio a Hytten e Marchioni sono dedicati due busti all’interno del parco Gela in miniatura.