L’eroe dell’esplosione al mercato di via Madonna del Rosario, premio al maresciallo Cremona

Catania. Tra i premiati della XXII edizione del Premio internazionale “Chimera d’Argento 2022”, che si svolgerà giovedì 7 luglio, alle ore 17.30 presso l’aula consiliare del Palazzo degli Elefanti, sede del Comune di Catania, per le forze dell’ordine c’è il maresciallo ordinario Rosario Cremona, comandante della stazione dei Carabinieri di Mazzarino dal 1 gennaio 2021. L’evento è organizzato dall’Accademia d’Arte “Etrusca” in collaborazione con la Presidenza del consiglio comunale di Catania. Il premio è stato conferito al comandante gelese Cremona perché “nonostante il pericolo per l’incendio divampato a seguito dell’esplosione di alcune bombole di gas in un mercato rionale, si è prodigato, incurante della propria incolumità, in soccorso dei feriti per le operazioni di spegnimento”.