L’Esercito davanti gli uffici postali per evitare assembramenti di anziani

In generale, vale la raccomandazione, per la propria sicurezza e quella dei dipendenti delle Poste, di utilizzare se possibile i servizi online o bancoposta. E di recarsi agli sportelli solo se necessario, anche per non incorrere in reati.

L’accreditamento delle pensioni di aprile vale per i possessori di carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution, che quindi potranno ritirare le somme necessarie in qualsiasi momento e in sicurezza.