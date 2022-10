L’esito elettorale e non solo, incontro con Lombardo: civici compatti per andare avanti

Gela. Hanno tirato le prime somme dell’esito elettorale e di un percorso politico che sembra però solo all’inizio. I civici della maggioranza del sindaco Lucio Greco hanno incontrato il leader dell’Mpa, l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. A Catania, c’erano esponenti dei gruppi che hanno sostenuto la candidatura all’Ars del medico Rosario Caci. In sostanza, è lo stesso fronte politico che ieri è intervenuto schierandosi con il vicesindaco Terenziano Di Stefano, dopo il duro richiamo del sindaco Lucio Greco. Il progetto civico di “Una Buona Idea”, “Impegno Comune” e “Gela città normale” continua e un riferimento rimane proprio quello autonomista. Allo stato, non si prevede un passaggio sotto le insegne dell’Mpa, anche se comunque è una possibilità da non scartare del tutto. Lombardo era già al corrente dei risultati e del progetto che i civici stanno portando avanti. Ad urne chiuse, quello di Caci è ritenuto un buon successo, che lo ha portato ad essere il secondo in assoluto in città, dietro solo al grillino Nuccio Di Paola, scavalcando Federico della Nuova Dc e i candidati di partiti come Pd e Fratelli d’Italia. Nello schieramento di maggioranza, hanno fatto notare, Caci in città ha messo insieme più voti dei candidati di Forza Italia, altro partito che partiva con il favore dei pronostici e che poi ha ottenuto il seggio, ma solo con l’exploit in provincia del parlamentare riconfermato Michele Mancuso. Fuori dai partiti, il fronte civico non pare destinato a frantumarsi. I consiglieri vanno avanti sulla stessa linea e anche il sindaco dovrà tenere conto di un progetto che è stato alla base della sue elezione di tre anni fa. La polemica dai toni aspri legata ad alcune dichiarazioni del vicesindaco Di Stefano ha dato modo di notare come i civici ci siano e facciano fronte comune. Oltre ai componenti dei tre gruppi, c’è anche l’ex forzista Luigi Di Dio, che a sua volta ha sostenuto la candidatura di Caci ed è molto vicino al fronte fuori dai partiti.