Alessandro e Nicole in finale a Ballando con le Stelle! Ecco come votarli

Gela. Da un palcoscenico prestigioso all’altro. Nicole Murvana e Alessandro Romano, campioni italiani e campioni del mondo di danza latino in Olanda, hanno conquistato un altro grande successo. Oggi pomeriggio hanno superato la difficilissima seconda puntata di “Ballando on the road”, trasmissione in onda il sabato pomeriggio su Rai 1 che Milly Carlucci ed il suo staff dedicano alle giovani promesse del ballo.

Ogni puntata si esibiscono sei unità, solo due quelle che passano il turno e che si esibiranno stasera a “Ballando con le stelle”, la fortunata trasmissione seguita da milioni di italiani. Stasera la finale contro un’altra coppia dove a votarli saranno i componenti della giuria ed il voto combinato dei social.