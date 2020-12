“L’Essenza”, l’olio gelese Bicchiere d’oro

Enzo Italiano, imprenditore nel nord Italia, ma profondamente legato alla sua città, è stato ispirato dalle produzioni della Toscana che, come egli stesso evidenzia, sono spesso influenzate negativamente dalle avverse condizioni metereologiche, a differenza della Sicilia dove l’assenza di gelate e di clima poco mite consente un copioso raccolto. Le sue produzioni sono un blend tra Nocellara del Belice, Moresca, Biancolilla e Tonda Iblea e si articolano in 3 vaste aree a Colle San Leo, Priolo e Niscemi. L’imprenditore Enzo Italiano ha scelto proprio l’estrema periferia a nord della città per ampliare la sua azienda che produce oli di nicchia. “La realizzazione di una macina nell’area adiacente – dichiara l’imprenditore – è già in previsione e consentirà di frangere il raccolto all’interno della stessa azienda diventando così una filiera corta”. In attesa che la cantina di Italiano commercializzi una terza etichetta, i due oli “Bicchiere d’oro” sono diventati un ricercatissimo gadget di questo Natale.