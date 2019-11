L’estorsione saltata ad un noto imprenditore, i contrasti tra Sequino e i Liardo prima dell’agguato

Gela. Il quarto uomo, ancora non identificato, sarebbe stato alla guida dello scooter usato per arrivare in piazza Umberto I, dove il tassista cinquantaseienne Domenico Sequino venne colpito a morte. Era il dicembre di quattro anni fa e le telecamere di videosorveglianza di diverse attività commerciali della zona ripresero l’agguato. Ucciso davanti a tutti, in maniera plateale. Secondo i carabinieri e i pm della Dda di Caltanissetta, la vittima avrebbe dovuto pagare presunti sgarri ai danni dei Liardo. Il quarantacinquenne Nicola Liardo, che per gli investigatori sarebbe ormai da anni una delle figure di spicco di Cosa nostra locale, e il figlio Giuseppe, appena ventiduenne, avrebbero ordinato la spedizione di morte. Un agguato organizzato in carcere ed eseguito dal ventinovenne Salvatore Raniolo, spalleggiato dal quarto uomo, ancora non individuato. Secondo gli inquirenti, che l’hanno riportato nelle carte dell’inchiesta, il tassista era ormai entrato in rotta di collisione con la famiglia Liardo. I dissapori più forti sarebbero maturati, già ben prima dell’omicidio. In ballo, ci sarebbero stati almeno sessantamila euro. Soldi che Nicola Liardo avrebbe fatto avere a Sequino. Dovevano servire ad un investimento, forse in qualche azienda avviata nel Nord Italia. A dare garanzie sull’affare sarebbe stato Angelo Bernascone, ex imprenditore metalmeccanico, poi diventato collaboratore di giustizia (non coinvolto nell’indagine). Una vicenda, quella dei sessantamila euro che sarebbero spariti, già ricostruita nella maxi inchiesta “Tagli pregiati”, che portò a far saltare buona parte dell’organigramma mafioso dei Rinzivillo. Non si esclude che Nicola Liardo pensasse di essere stato raggirato dal tassista.