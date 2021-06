L’eterno porto rifugio, comitato ha incontrato Musumeci: “Più attenzione per la città”

“Speriamo che la nostra istanza di maggiore attenzione per il porto possa avere effetti – spiegano i componenti del comitato – ad oggi, Gela è l’unica città siciliana che si affaccia sul mare a non avere un porto efficiente, totalmente insabbiato e abbandonato. Noi non molleremo fino a quando la città non avrà un porto veramente funzionale”.