Lettera a funzionari e Tekra, Robilatte sui rifiuti: “Controlli su servizi…ho chiesto programma dettagliato”

Gela. “Quello che mi manca è un discorso di controlli, sia sulla ditta che svolge il servizio sia sui cittadini. Con questo non dico che Tekra sia inadempiente, ma voglio verificare”. L’assessore Grazia Robilatte, che tra le tante deleghe affidategli dal sindaco Lucio Greco si trova a gestire anche quella (decisamente complessa) dei rifiuti, ha scritto ai dirigenti e ai funzionari del Comune, informando anche i responsabili di Tekra, l’azienda campana che gestisce in proroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. “Ho chiesto che mi venga fornito un programma dettagliato degli interventi previsti – continua l’assessore – di modo che possa esercitare un controllo. In questo modo, verificherò se quanto previsto nel capitolato d’appalto viene messo in atto o se sono i cittadini che non rispettano le indicazioni. In questa prima fase, mi sono concentrata sui contratti, anche perché ritengo che sia necessario l’esercizio dei controlli e solo dai contratti emerge ciò che si può chiedere alle aziende, non solo rispetto alla vicenda rifiuti”. L’aspetto delle verifiche, anche in strada, è sul tavolo dell’amministrazione comunale. Negli ultimi tempi, in alcune zone, sono tornati a fare bella mostra cumuli e sacchi abbandonati, senza alcun rispetto delle fasce di raccolta differenziata. “Purtroppo, i vigili sono pochi – spiega ancora Robilatte – stiamo cercando soluzioni in merito”.