Lettera di Di Cristina al partito: “Siamo pazzi perchè coerenti, mai passi indietro”

Gela. Il Pd, ormai da qualche tempo, ha definitivamente rotto gli indugi, prendendo le distanze dal sindaco Lucio Greco e dalla maggioranza che lo sostiene. Non ci sono state possibilità, soprattutto politiche, per arrivare ad una nuova intesa. Le vedute, anche amministrative, sono profondamente diverse. I dem, proprio in queste settimane, stanno portando avanti la loro linea ed hanno alzato i toni su temi molto delicati, dai finanziamenti tagliati al progetto per l’aumento dei quantitativi di rifiuti destinati a Timpazzo. Sia a livello provinciale che in città, il partito ha scelto la linea dura. Il segretario Peppe Di Cristina, in vista di un periodo che già si preannuncia piuttosto complesso su più fronti, ha scritto ai vertici cittadini del partito. Una breve comunicazione, indirizzata al segretario Guido Siragusa e al vice Licia Abela. In sostanza, invita tutto il partito locale ad andare avanti, condividendo pienamente la linea di opposizione impostata dai dem in città. “Siamo pazzi perché pensiamo che a questa città siano stati scippati 150 milioni di euro. Siamo proprio fuori di testa perché mentre qualcuno racconta la storiella del “Paese dei balocchi” – scrive il segretario – noi denunciamo e raccogliamo le firme contro chi vuole fare diventare Timpazzo, cioè Gela, e questo territorio, la discarica dell’intera Sicilia e andremo lì a difendere il diritto alla salute e alla bellezza, che spetta ad una città che ha sofferto troppo e continua a patire. Siamo pazzi perché anche noi avevamo vinto le elezioni, però abbiamo scelto, con motivazioni politiche, di andare all’opposizione. Siamo matti – si legge ancora – perché insistiamo nel ribadire che questa città non merita di essere ingannata, con giochi di prestigio e giri di parole. Osiamo pure pensare e dire che ci sia una questione di moralità e smarrimento, che sta investendo il tessuto sociale e politico”. Il segretario provinciale dem, nella breve comunicazione, indirizzata al partito locale, usa chiaramente espressioni anche provocatorie, sottolineando la necessità che i democratici rimangano coerenti, soprattutto in una fase come questa.