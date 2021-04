L’ex assessore dem Robilatte consulente dell’Ato, lasciò la giunta dopo l’addio del Pd

Gela. L’ex assessore all’ambiente Grazia Robilatte consulente dell’Ato Cl2 in liquidazione. La nomina risale a pochi giorni fa, anche se gli atti ufficiali dell’Ato da tempo non sono più visibili nel sito istituzionale dell’ente (fermo addirittura agli aggiornamenti dello scorso anno). La decisione è stata formalizzata, con l’assenso del commissario Giuseppe Lucisano, che lo scorso anno è stato scelto per la guida dell’ente in liquidazione. Robilatte si occuperà delle attività fiscali e di supporto alla struttura, ormai da anni in liquidazione. L’ex assessore lasciò la giunta prima dell’estate dello scorso anno, dimettendosi dopo la decisione del Pd di non proseguire l’esperienza nella maggioranza dell’avvocato. Si è occupata, tra le altre cose, del settore rifiuti e ha spinto fortemente per l’avvio dell’iter che consentisse di dotare il Comune di un proprio impianto di compostaggio (anche se ad oggi l’amministrazione comunale non ha fatto molti passi in avanti).