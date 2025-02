L’ex capo stiddaro Paolello in semilibertà, Evangelista: “Liberi la sua coscienza”

Gela. A quasi sessant’anni e dopo circa un trentennio trascorso in carcere, anche in regime di 41 bis, Orazio Paolello, già ai vertici del gruppo stiddaro, ha ottenuto la semilibertà. Al mattino, gli è stato concesso di lavorare in un’attività commerciale, a Mantova. Concluso il turno, ritorna in carcere. I giudici del tribunale di sorveglianza hanno individuato elementi che giustificano l’allentamento della misura detentiva. Paolello, nel tempo, ha collezionato condanne per omicidi e tentati omicidi, commessi durante la sanguinosa guerra di mafia esplosa tra anni ’80 e ’90, in città.