L’ex provincia mette all’asta kartodromo, palalivatino e parco di Montelungo

La durata della locazione è stabilita in minimo 6 anni e massimo 50 e sarà rapportata all’entità dell’investimento. Così ad esempio per una locazione di 6 anni è previsto un investimento minimo di 90.000 euro, mentre per una locazione di 20 anni è previsto debba effettuarsi un investimento di almeno 440.000 euro circa.

Il bando prevede la possibilità che, in aggiunta all’attuale destinazione d’uso che consente lo svolgimento delle attività sportive, culturali, ricreative e di altra natura, per cui le strutture furono costruite nel perseguimento di finalità di interesse pubblico, si possano esercitare anche altre attività, comunque coerenti e compatibili con il Prg del Comune in cui ricadono gli immobili ed essere preventivamente autorizzate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Il bando scadrà il prossimo 30 settembre alle 12, entro questa data occorrerà presentare il plico con l’offerta temporale e l’offerta economica. La prima, come detto, comporterà a seconda della durata un investimento iniziale per rendere funzionale l’impianto, la seconda un’offerta in aumento rispetto al canone posto a base di gara.