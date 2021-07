Lezioni di nuoto gratis domani si terrà “l’ open day in piscina”

Gela. Si terrà domani l’”open day in piscina”. La Dimarca asd sporting club apre le porte a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo acquatico. L’ingresso sarà gratuito, in programmazione diverse attività da scegliere tra :acqua gym ,acqua dinamic, acqua combat, ginnastica in acqua, lezioni di nuoto per adulti e bambini. Inoltre in piscina troverete attività come corsi di sub e corsi per Assistente Bagnati, riabilitazione, idrokinesi terapia, ginnastica preventiva. Le lezioni saranno tenute dagli istruttori federali FIN, Cristian Duchetta, Francesca Lombardo, Orazio Areddia, Veronica Vella e dalla dottoressa Elisa Tallarita.