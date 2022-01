Lezioni in presenza da domani, Gnoffo: “Scelta migliore, ad Asp chiederemo screening”

Gela. Come abbiamo già riferito, domani è previsto il rientro a scuola, in presenza. L’assessore Nadia Gnoffo conferma la decisione, certa che non si potesse ancora attendere. “Da un lato, è una scelta obbligata, considerato l’orientamento del governo nazionale e quello giuridico sancito dalle tante sentenze del Tar di Palermo, che hanno annullato le ordinanze sindacali di sospensione delle attività didattiche in presenza in diversi Comuni della Sicilia. Ma è anche una scelta dovuta, perché non si può ancora rubare tempo a questi ragazzi, che hanno il diritto sacrosanto di tornare a vivere a pieno la loro vita scolastica, che non è fatta solo di libri, ma anche di socialità. Inoltre, con l’ordinanza del presidente della Regione di ieri – dice Gnoffo – solo i Comuni in zona rossa potranno sospendere le lezioni in presenza e attivare la Dad. Il nostro dovere è quello di garantire questo diritto, creando tutte le condizioni affinchè le scuole siano luoghi assolutamente sicuri. Non ha senso tenere ancora le scuole chiuse, mentre il resto delle attività sociali prosegue normalmente. Ciò che è fondamentale, invece, è pretendere che una maggiore attenzione in termini di controlli venga riservata proprio agli istituti scolastici”. Il confronto con Asp prosegue e l’amministrazione comunale chiederà screening sulla popolazione scolastica locale.