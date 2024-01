L’hotel Mediterraneo in vendita, da anni in stato di abbandono nel cuore del lungomare

Gela. Da anni è in condizioni di estrema precarietà. Nel cuore del lungomare, l’hotel Mediterraneo non è mai stato riaperto e il vecchio ponteggio, a sua volta fatiscente, è ancora in parte ben visibile. Una soluzione non è stata mai individuata, trattandosi di una struttura privata. Da qualche giorno, nell’ingresso principale, campeggia un cartello “vendesi”. Un’agenzia immobiliare ha messo sul mercato l’intero immobile, per un costo totale di tre milioni settecentomila euro. La vendita viene annunciata anche con annunci on line. “Vendita albergo sul bellissimo lungomare di Gela, in una zona strategica e di passaggio, con una vista sul mare mozzafiato. Proponiamo in vendita un albergo parzialmente ristrutturato di mq 4.800 circa su sei livelli”, così è riportato.