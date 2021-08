L’hub del PalaCossiga chiude alle 14, è polemica: Gnoffo, “è inaccettabile”

Gela. La firma sulla disposizione di servizio, che avrà efficacia già da domani, è del coordinatore degli ambulatori vaccinali dell’Asp Benedetto Trobia. L’hub del PalaCossiga diventa a mezzo servizio. Sarà attivo ogni giorno, ma solo dalle 8 alle 14. Scelta analoga anche per quello di Caltanissetta, mentre a San Cataldo si prevedono giornate (mercoledì e venerdì) a pieno regime, dalle 8 del mattino e fino alle 20. Mentre l’amministrazione comunale ha pure messo a disposizione un mezzo per il trasporto di chi non riesce a raggiungere la struttura della Cittadella, così da aumentare la percentuale dei vaccinati e raggiungere almeno il 70 per cento, l’Asp dimezza gli orari. Una soluzione che ha preso alla sprovvista la stessa amministrazione comunale. L’assessore alla sanità Nadia Gnoffo è del tutto contraria alla soluzione che Asp ha adottato, ufficialmente per la bassa affluenza negli hub di Gela e Caltanissetta. “Non accettiamo questa decisione – dice l’assessore – questi sono giorni decisivi per aumentare la percentuale dei vaccinati in città, soprattutto per evitare il rischio della zona arancione. Invece, si riducono gli orari per accedere all’hub. Dovremmo tutti remare nella stessa direzione. E’ inaccettabile”.