Liardo segretario di “Progressisti e rinnovatori”, la presidenza del laboratorio a Scrivano

Gela. Negli ultimi mesi dello scorso anno, fu tenuto a battesimo dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani e da diversi esponenti locali dell’area di centrosinistra, in gran parte con trascorsi soprattutto nel Pd. Il laboratorio politico “Progressisti e rinnovatori” si dà un’organizzazione interna e la nuova segreteria, scelta dal direttivo, ha eletto l’ingegnere Franco Liardo come segretario. Anche il professionista ha un lungo trascorso nel centrosinistra locale e ha fatto politica attiva tra i gruppi che poi diedero le basi al Partito Democratico. Il presidente del laboratorio politico invece è Giuliano Scrivano, che invece va ad inserirsi nella casella delle new entry, come riferimento di un gruppo più giovane che ha deciso di seguire l’esperienza di “PeR”.