Libano, dagli Usa richiesta di cessate il fuoco di 21 giorni

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti e altri paesi alleati hanno chiesto un cessate il fuoco immediato di 21 giorni lungo il confine tra Israele e Libano. Alla fine delle discussioni che si sono tenute ieri a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York è stato ribadito il loro sostegno a una cessazione immediata e sostenibile delle ostilità a Gaza,. Il cessate il fuoco richiesto dagli Stati Uniti si applicherebbe alla Linea blu, la linea di demarcazione tra Israele e Libano, e permetterebbe di negoziare una potenziale soluzione diplomatica al conflitto, ha dichiarato un alto funzionario dell’amministrazione del presidente Joe Biden. “Sollecitiamo tutte le parti, compresi i governi di Israele e Libano, ad approvare immediatamente il cessate il fuoco temporaneo”, afferma una dichiarazione congiunta dei Paesi pubblicata dalla Casa Bianca e che vede tra i firmatari anche Italia, Canada Australia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Unione europea. L’emittente israeliana Channel 12 ha citato una fonte dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo cui c’è il via libera al cessate il fuoco per avviare i negoziati da parte di Gerusalemme. Il quotidiano Israel Today ha citato funzionari americani che hanno affermato che il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah entrerà in vigore entro poche ore. Da parte sua, il quotidiano Yedioth Ahronoth ha affermato che il partito “Potere ebraico”, guidato dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, si incontrerà in seguito alle notizie di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).