“Liberamente” lascia maggioranza: “Disponibili a confronto ma troppa ostilità da alleati”

Gela. Non faranno più parte “organicamente” della maggioranza del sindaco Lucio Greco. I consiglieri comunali di “Liberamente” Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti non alzeranno le barricate, quando si tratterà di valutare gli atti e le proposte dell’amministrazione comunale, ma di certo non risponderanno a possibili ordini di scuderia. I due consiglieri preferiscono avere totale autonomia e la decisione è stata formalizzata, dopo quanto accaduto con le dimissioni del loro assessore di riferimento, l’ingegnere Giovanni Costa. Le parole del sindaco Lucio Greco hanno creato una frattura politica, ritenuta non sanabile. I due consiglieri confermano il loro pieno appoggio a quanto indicato dall’ormai ex assessore Costa. “Prima di ogni cosa, ci preme ringraziare l’ingegnere Costa, anzitutto per la disponibilità a ricoprire il ruolo all’epoca proposto e, in secondo luogo, per l’impegno profuso nell’esercizio della funzione in questi pochi mesi ricoperta. L’ingegnere Costa, fin dal primo giorno dal suo insediamento, ha immediatamente individuato criticità da noi stessi sconosciute e suggerito soluzioni fattive per il superamento, al fine di raggiungere degli standard di efficienza idonei a dare delle pronte risposte ai bisogni della comunità. Nel rispetto del ruolo di governo assegnato, abbiamo sempre notiziato il sindaco di quanto riscontrato all’interno del settore lavori pubblici e manutenzione, rappresentando la necessità di apportare i dovuti correttivi. Tanto è vero che, nelle prime settimane del mese di gennaio 2022, abbiamo consegnato al primo cittadino un documento politico dettagliato – dicono – nel quale, tra le altre cose, rappresentavamo la nostra indisponibilità a proseguire nell’esperienza di giunta in assenza di determinazioni idonee a consentire il buon funzionamento del settore oggetto di delega conferita all’ingegnere Costa. Questo è stato fatto non a mezzo stampa ma, come correttezza e lealtà impone, nel massimo riserbo e nel pieno rispetto dello spirito di leale collaborazione che ci ha sempre contraddistinto nella nostra azione consiliare prima e amministrativa dopo”. I due di “Liberamente”, però, non trascurano il forte scetticismo, che si sono sentiti intorno, anzitutto da parte degli alleati. “In questi mesi, concentrati sull’azione amministrativa, abbiamo sempre preferito non dar seguito e mai riscontrare le numerose dichiarazioni ostili provenienti da più parti, anche da alleati o presunti tali – aggiungono – che sicuramente hanno mal digerito la nostra presenza al governo della città. Le dichiarazioni pubbliche rese il 4 febbraio dal sindaco hanno di fatto incrinato irreversibilmente il rapporto fiduciario con l’ormai ex assessore. Il primo cittadino, pur essendo pienamente legittimato a rispondere ad una precedente dichiarazione dell’ingegnere Costa, evidentemente non gradita, ha deciso di andare oltre la normale dialettica politica, mettendo in dubbio la buona fede e la lealtà dell’ex assessore, lanciando dubbi su “presunte nefandezze passate” non meglio specificate”. Una posizione, quella di Greco, che ha probabilmente rappresentato il culmine della crisi interna.