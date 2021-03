Licata, “Prg va rivisto”: pronta revisione delle norme tecniche di attuazione

Gela. “Il Prg attuale va rivisto. Questo è sicuro. Ci sono limiti da eliminare e che non sono più adatti all’attuale situazione della città”. L’assessore Giuseppe Licata, in queste settimane, si sta confrontando con dirigenti e tecnici degli uffici dell’urbanistica. E’ in via di predisposizione un provvedimento, che a breve dovrebbe arrivare in giunta. “Si tratta di una disposizione per la revisione delle norme tecniche di attuazione – spiega – sono interventi necessari, anche in prospettiva del piano urbano del commercio. Solo per fare un esempio pratico, negli ultimi giorni abbiano dovuto dire no ad un’azienda che, già presente in centro storico, voleva effettuare un investimento per un ampliamento. Attualmente, ci sono disposizioni del Prg che non lo consentono”. Allo stesso tempo, Licata e i funzionari del settore stanno monitorando le procedure per arrivare alle prescrizioni esecutive. L’obiettivo sarebbe averle entro l’estate. “C’è già una bozza – dice – manca lo studio geologico. Stiamo monitorando e vorremmo chiudere le procedure entro l’estate”. Negli uffici dell’urbanistica, spesso al centro di tante polemiche per i tempi lunghi di rilascio delle autorizzazioni e di lavorazione delle pratiche, entro fine mese dovrebbero arrivare quattro tecnici esterni, da destinare al condono edilizio. L’avviso è stato pubblicato nelle scorse settimane.